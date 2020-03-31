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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

İngiltere, mahsur kalan vatandaşlarını charter’la tahliye edecek

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İngiltere, mahsur kalan vatandaşlarını charter’la tahliye edecek
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İngiltere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ticari uçuşlar iptal edildiği için bulundukları ülkelerde mahsur kalan İngilizleri, charter seferleriyle geri getirmek için 75 milyon sterlinlik fon oluşturdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Dominic Raab, salgınla mücadeleye ilişkin günlük basın toplantısında tahliye operasyonu konusunda bilgi verdi. Mahsur kalan yüz binlerce İngiliz’in ticari uçuşlarla geri dönmesini sağlamak için hava yolu şirketleri ve hükümetlerle çalıştıklarını kaydeden Raab, ticari uçuşların mümkün olmadığı yerlerde ise charter uçuşlar gerçekleştirileceğini belirtti. Bu uçuşlarda mahsur kalan kişi sayısı ile risk grubundakilerin oranının önceleneceğini söyleyen Raab, hükümetin ek charter seferleri için hava yollarına 75 milyon sterlin ödeme sözü verdiğini ve Virgin, EasyJet, Jet2 ve Titan Havayolları ile mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı. Bu uçuşların gerçekleşebilmesi için ilgili ülkelerin de hava sahalarını açması gerekecek. Bir milyona yakın İngiliz’in, uçuşlar iptal edildiği için gittikleri ülkelerde mahsur kaldığı sanılıyor.

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