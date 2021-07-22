İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden Londra Büyükelçiliği’ne şükran ziyareti

BÜYÜKELÇİLİK binasında düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin Londra Büyükelçi Müsteşarı Güneş Yeşildağ ve Eşi Sezin Yeşildağ, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri (Konsey) başkanı ve üyelerini karşıladı. Başkan Ayşe Osman Türkiye ve Türk askerine teşekkürlerini sundu, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir demet gül takdim etti. Ziyarete Konsey’den Asbaşkan Kenan Nafi, Mem Tekarı, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği Genel Sekreteri Seyyare Beyzade, İngiltere Yurtdışı Türkler Komite Başkanı Leyla Kemal ve KKTC Londra Başkonsolosu Buket Kop ve Genç TV temsilcisi Hülya Özkoyuncu katıldı.



‘KIBRIS TÜRKLERİ ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTU’

Ziyarette konuşan Konsey Başkanı Ayşe Osman, “15 Temmuz 1974’te yapılan Rum Yunan darbesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile Kıbrıs müdahalesi zaferle taçlandı. Kıbrıslı Türkler özgürlüklerine kavuştu. Ne mutlu ki bugünden sonra vatandaşlarımız, özgür bağımsız ve güvende, Anavatan Türkiye ile birlikte, geleceğe umutla, emin adımlarla ileriyerek doğru gitmeye devam etmektedir. Kıbrıs Türkü’nün yıllarca verdiği var oluş mücadelesinde çok acılar yaşandı.

‘ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ’

Birçok mücahit ve Anavatanımızın müdahalesi sırasında birçok askerimiz şehit olmuştur. Hayatını kaybeden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükran ve saygı ile yad eder, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimizi iletiriz. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 47. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün bizleri kabul ettiğiniz için Londra’da yaşamlarını sürdüren derneklerimiz, okullarımız ve vatandaşlarımızı temsilen, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi Müsteşarına ve Diplomatlarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şükran borcumuz adına teşekkür ederiz. Ayrıca bu vesile ile Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlarız” ifadelerine yer verdi. VİZYON EKSİKLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Büyükelçilik Müsteşarı Yeşildağ da “Kıbrıslı Türkler, adada iki halkın siyasi eşitliğine dayalı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fiili ve etkin garantisi altında kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla gerekli gayreti göstermektedir. Ancak Müzakereler döneminde ve GKRY’nin son somut açıklamalarında ‘siyasi eşitlik’ konusunda aynı anlayışı görmemekteyiz ve bu durum ortak vizyon eksikliğini yine gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz’de barışın, güvenliğin ve istikrarın geleceği açısından ada da çözüme ulaşılması gerekmektedir. 20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 47 yılda Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’nin desteği ve işbirliği ile her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkânları zorlayarak büyük gelişmeler sağlamıştır. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, harekâtın gerçekleştiği tarihe kadar tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Halkımızı, Barış Harekâtı’nda savaşan gazilerimizi saygıyla selamlıyor, özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlamanın haklı gururu ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.