İngiltere Alevi Kültür Merkezi’ne kadın eş başkan adayı

3 Ekim’de yapılacak İAKM-Cemevi’ne aynı listeden girecek eş başkan adaylarından Filiz Koç, şimdiye kadar yapılan çalışmaları geliştirerek sürdüreceklerini ve en önem verdiği konuların başında gençlerin eğitimi ve yönetimde kadınların daha aktif roller üstlenmesinin geldiğini söyledi. İki çocuk annesi Filiz Koç, kendisine ait işyerinin yöneticiliğini yapıyor. Filiz Koç ve İbrahim Has’ın adaylıklarını duyurdukları basın açıklamasında, 26 Ocak 2020’de seçilen mevcut yönetim kurulunun büyük bir iştahla göreve başladığı ancak, 1 ay gibi kısa bir süre sonra bütün dünyayı etkisi altına alıp, yaşamı felç eden Kovid -19 pandemi süreciyle, günümüze kadar devam eden zor bir dönem geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca bu zor süreçte birçok tecrübe kazanıldığı ve tamamlamaya fırsat bulunamayan hizmetlerin tamamlanması için yeni dönemde de aday olunduğu kaydedildi.

‘ERKEK DİŞİ SORULMAZ’

Basın açıklamasında, “Beraberce hayatı omuzladığımız gibi kurumumuzun yönetimini de kadın erkek beraber omuzlamak için bu onurlu göreve talibiz” ifadeleri yer aldı. Bizler gelenek görenek ve inanç yaşantıları farklı bir toplumda karşılacabileceğimiz zorluklara karşı birlikte hareket etmemiz gerekirken, gençlerimizin ve çocuklarımızı tehlikelere karşı korumaya çalışıp, kurumsal ve bireysel olarak çaba göstermeliyiz. Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın-erkek farkı yok, noksanlık da eksiklik de; senin görüşlerinde” ifadelerine de yer verilirken, “Beraber yola çıktığımız arkadaşlarımız ve çalışmalarımızla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.