İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde aşure dağıtıldı

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM- Cemevi) 12 gün boyunca süren matem oruçları ardından aşure paylaşımı yapıldı. Lokma paylaşımı için cemevi salonunda bir araya gelindi. Cemevi mutfağında cumartesi günü akşamı devasa kazanlarda pişirilen şekerli ve şekersiz aşure, pazar günü kaplara konularak binlerce kişiye dağıtıldı. Bu yıl da Hülya Arslan, Rukiye Aktaş, Ali Garip ve Güler Yirik aşureleri kendi elleriyle özenle hazırladı.

CERAĞ UYANDIRDI

Aşure paylaşımı öncesi cemevi üyelerinden Helin Yalçın, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İnanç Kurulu Başkanı Dede Ali Dereli, cerağ uyandırdı, lokma gülbengi ile aşure paylaşımı yapıldı. İAKM- Cemevi Yönetim Kurulu adına İbrahim Has ve Saniye Uyan’ın konuklara ‘hoş geldiniz’ mesajı ile İnanç Kurulu’nun önemini ve toplumun birlik ve beraberlik açısından önemli bir öğe olduğunu vurguladılar. Dede Dereli’de aşurenin yol inancını önemini ve anlamını dile getirdi. Kazım Yıldırım Dede de aynı vurguyu İngilizce olarak ifade etti.

KATILIMCILARDAN BAZILARI

Katılımcılar arasında Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil, cemevi geçmiş dönem başkanlarından Hüseyin Üzüm, aralarında Yasemenin Brett ve Erdal Doğan’ın da yer aldığı belediye meclis üyeleri, patoloji uzmanı Dr. İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, Nöroloji Doktoru Şemsettin Atlı, Eczacı Ali Gül Özbek, Enfield Alevi Kültür Merkezi yöneticilerinden Hasan Gül, Doncaster Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi ile Federasyon’dan Müslüm Dalkılıç, İngiltere ADD Başkanı Jale Özer, çok sayıda köy ve yöre derneğinin başkan ve yöneticileri de yer aldı.

‘ACIYI BAL EYLEDİK’

Konuşması için kürsüye davet edilen BAF Başkanı Erbil de şunları söyledi: “Aleviler olarak: Acıyı bal eyledik. Zulmün olduğu dünyaya barış ve sevgi dolu aşure tadında bir dünya kurmak istedik. Dünyayı aşure tadında ve Rıza şehri idealimizdeki gibi bir yer haline getirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Emeği geçen tüm canlarımızın hizmetleri kabul olsun.”

DEYİŞLER SESLENDİRİLDİ

Aşure etkinliği kapsamında cemevinin halk aşıkları sahnesinde Erdal Yapıcı, Levent Canen, Hüseyin Kaplan, Zöhre Ülger, Ozan Baysal ve Umut Ekiz, Alevi ve Bektaşi yol inancı deyişlerinden kelam seslendirdiler.