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HABERLERAvrupa Haberleri

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi hafta sonu Genel Kurul’a gidecek

#İngiltere Alevi Kültür Merkezi#Londra#Avrupadan Haberler
İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi hafta sonu Genel Kurul’a gidecek

Londra’da 4 bini aşkın üyesiyle, İngiltere’nin en büyük Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) 3 Ekim’deki Olağan Genel Kurul toplantısına hazırlanıyor.

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1993’ten bu yana faaliyet gösteren kuruluşta, aynı listeden Eş Başkanlığa aday olan Filiz Koç, İbrahim Has ve olası Yönetim Kurulu üyesi adayları Genel Kurul toplantısından önce bir basın açıklaması yaptı. Cemevi salonunda cumartesi akşamı yapılan açıklamada Koç, Has ve olası Yönetim Kurulu üyesi adayları, adaylıklarını kamuoyuna duyururken, “Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin söz ve eylem sahibi olacağı güzel günler için buradayız” dediler. Açıklamada, “Kadınların, yönetim kadrolarında ya sadece görüntü olarak yer aldıkları ya da hiç bulunamadıkları, bulunmuş olsalar bile karar mercilerinde eşit oranda temsiliyet hakkına sahip olamamışlardır” denildi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi hafta sonu Genel Kurul’a gidecek

IŞIKLI YOL AÇMAK İSTİYORLAR
Basın açıklamasında “Yaşamın yükünü, sorumluluğunu erkekle ortak yüklenen kadının karar alma noktasında söz sahibi olmaması adil değildir. Kadınlar, insanlığı doğuran, üzerinde büyük emek veren, dünya nüfusunda rakamsal olarak erkeklerden daha fazla orana sahip olmasına karşın, yönetim kadrolarında ya sadece görüntü olarak yer almış ya da hiç bulunmamışlardır” ifadeleri de yer aldı. Eş Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği adayları ayrıca “Devralmayı arzuladığımız yönetimde toplumumuza en iyi hizmeti vereceğimize inancımız tam olmakla birlikte, bizden sonra yönetimi devralacak canlarımıza ışıklı bir yol açmak istiyoruz” diye konuştu.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi hafta sonu Genel Kurul’a gidecek

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İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi hafta sonu Genel Kurul’a gidecek

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#İngiltere Alevi Kültür Merkezi#Londra#Avrupadan Haberler