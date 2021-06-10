İlkay Gündoğan'dan yetiştiği takıma bağış

Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Türk Asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldikleri için kendisine ödediği 300 bin euroluk başarı primini, futbola ilk başladığı kulüp Hessler 06’ya bağışladı.

İLKAY İLK KULÜBÜNÜ UNUTMADI

İngiliz basınında çıkan habere göre; kulübün suni bir çim saha inşa etmesi için harekete geçen başarılı futbolcu, yaptığı bu destekle çocukluğunda formasını giydiği kulübün en kısa sürede bir sahaya kavuşmasını sağlamış olacak. Oyuncunun menajeri ve amcası olan İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, “Çocukluğumuzun büyük bir bölümünü burada geçirdik. Kulübe hala çok yakınız. İlkay, birçok çocuğun suni bir saha olmadığı için ayrıldığını duyunca bundan çok etkilendi.” dedi.

Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 46 maçta 17 gol atmayı başaran 30 yaşındaki orta saha, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşadı.