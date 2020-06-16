Münih Türkgücü'nde heyecanlı bekleyiş

KOVİD-19 salgını nedeniyle Almanya'da ara verilen Bundesliga, İkinci Bundesliga ve Üçüncü Lig maçları yeniden başladı. Amatör liglerin büyük kısmı ise iptal edildi. Amatör ligler son oynanan maçlarda alınan sonuçlardan sonra oluşan tabelaya göre tescil edildi. Bavyera Regionalliga ise karşılaşmaların oynanması yönünde karar aldı. Eyalet federasyonu dördüncü lig olarak bilinen Regionalliga'nın geride kalan 11 haftasını eylülden itibaren oynatmayı önüne koydu. Ancak federasyonun gelecek sezon için bir takımın adını Alman Futbol Federasyonu'na (DFB) bildirmesi gerekiyor. Son tarih ise 22 Haziran.

MÜNİH TÜRKGÜCÜ'NÜN ADI VERİLMESİ BEKLENİLİYOR

Bavyera Regionalliga'da oynanan 23 hafta sonunda ligde Münih Türkgücü açık ara lider. 23 maçta 54 puan toplayan Münih Türkgücü, en yakın rakibine 9 puan fark attı. Ligde ikinci sırada bulunan Schweinfurt'un 45 puanı var. Ligde 31 golle en iyi averaj da yine Münih Türkgücü'nün. Edinilen bilgilere göre Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu, henüz DFB'ye ne karar vereceğini kesinleştiremedi. Federasyon iki opsiyon üzerinde duruyor. Bu sezon hiç takım ismi bildirmemek veya bir takımın adını bildirmek seçenler arasında. Eğer takım ismi bildirilecekse tabelaya göre bunun Münih Türkgücü olması gerekecek. Çünkü ligde en fazla puana sahip, lider ve en iyi averaj Türkgücü'nün. Eğer federasyon Münih Türkgücü'nün ismini Üçüncü Lig için bildirirse, Almanya'da bir ilk gerçekleşecek. Türkiye kökenlilerin kurduğu ve yönetiminde bulunduğu bir amatör futbol takımı Almanya'da ilk kez profesyonel bir ligde mücadele etme hakkı kazanacak.

İKİNCİ OPSİYON İSE SENEYE BIRAKMAK

Federasyonun ikinci opsiyonu ise bu sezon için hiç takım bildirmemek. Böylece eyalet olarak Üçüncü Lige takım göndermemek yönünde olacak. Bu durumda eylülde kalan maçların oynanacağı ligi kim birinci bitirirse o takım bir sonraki sezon Üçüncü Lige çıkmış olacak. Bavyera Eyalet Federasyonu, kulüplerle yaptığı toplantıda 2020-2021 Sezonu'nu ise oynatmamayı karara bağladı. Federasyon Münih Türkgücü'nü gelecek sezon için DFB'ye bildirirse, bir sonraki sezonun şampiyonunu da oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre belirleyecek. Münih Türkgücü Yöneticisi Kenan Kıvran “Üçüncü Lig için kulübümüzün adının bildirilmesi gerekiyor. Biz lideriz. Ancak kesin olarak nasıl bir karar verileceğini biz de bekliyoruz” dedi.

STAT SORUNU VAR

Süddeutsche Zeitung Gazetesi'ne konuşan Kulüp Başkanı Hasan Kıvran, Üçüncü Lige çıkmaları durumunda stat sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkgücü'nün Üçüncü Lige çakması durumunda kentte aynı ligde üç takım mücadele edecek. Kenttin iki takımı 1860 Münih ve Bayern Münih II. Bu ligde yer alıyor ve maçlarını da aynı statta oynuyorlar. DFB prensip olarak aynı statta üç ayrı kulübün maç oynamasına karşı. Ayrıca maç programını ayarlamak da teknik olarak zor. Türkgücü Başkanı Kıvran gazeteye, maçlarını Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) oynayabileceklerini söyledi. Başkan, bu durumda sadece deplasman için değil, kendi sahalarındaki maçlar için de hem yol hem de otel maliyetlerine katlanmak zorunda olacaklarını söyledi.