İklim değişikliği insanı da hasta ediyor

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Araştırmayı, Almanya’nın en büyük sağlık sigortası şirketlerinden BKK-Nordwest yaptırdı. Hamburg-Eppendorf (ÜKE) Üniversitesi iş birliğiyle yapılan araştırmada, 2010-2019 yılları arasındaki iklime bağlı hastalıklar incelendi. Buna göre ısınmaya bağlı olarak güneş çarpması, kalp spazmı hastalıkları, nezle, polen alerjisi ve kene ısırığına bağlı borelyez gibi hastalıklarda artış gözlendi. Araştırmaya göre iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı sıcaklar nedeniyle çocuklarda ve 75 yaş üstünde görülen güneş çarpması rahatsızlığı yüzde 50 oranında arttı. Yumuşak geçen kış ayları nedeniyle polen alerjisinde yüzde 30 oranında artış gözlendi. UKE adına araştırmayı değerlendiren Matthias Augustin, yaklaşık 10 yıllık döneme yayılan verilerin analizinin iklim değişikliğinin bazı hastalıklar üzerindeki doğrudan etkisini gösterdiğini ifade etti. Yapılan araştırmada, cilt kanserinde de artış gözlediği ortaya çıktı.