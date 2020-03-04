İkinci kez Thüringen Başbakanı

ÇARŞAMBA günü eyalet meclisinde yapılan oturumda, Sol Parti’li Meclis Başkanı Birgit Keller’in çağrısıyla aşırı sağ ve ırkçı kurbanları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Meclis Başkanı Keller, NSU, Kassel Valisi Walter Lübcke ve Hanau’da aşırı sağcıların işlediği cinayetlere kurban gidenleri hatırlatarak, “Ülkemizde aşırı sağa yer yoktur” dedi. Ardından başbakanlık seçimine geçildi. Sol Parti Bodo Ramelow’u, aşırı sağcı AfD ise Björn Höcke’yi aday gösterdi.

Eyalet anayasasına göre başbakan seçilebilmek için ilk iki turda 90 üyesi bulunan mecliste en az 46 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor. İlk iki turda hiçbir aday salt çoğunluk olan 46 oyu alamadı. Bunun üzerine Höcke üçüncü turda çekildi. Ramelow tek başına yarıştı. Eyalet anayasası üçüncü tur için salt çoğunluğu yeterli gördüğü için bu turda Sol Parti, SPD ve Yeşiller’in desteğini alan Ramelow, 42 milletvekilinin oyuyla başbakan seçildi. CDU her iki adaya da oy vermedi. FDP ise ilk iki tura katılmadı. Höcke ise sadece partisinin 22 üyesinden oy alabildi. Tüm grupların tebriklerini kabul eden Ramelow, AfD Grubu Başkanı Höcke’nin elini sıkmadı.