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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

İkinci kez karantinaya girdi

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İkinci kez karantinaya girdi
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Maas ile Avrupa Birliği’nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın bu konuda bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

Maas’ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı’na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Maas’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Berlin’de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu. Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

 

 

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