İki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi

2018’den bu yana 8 eyalette 28 kişi ve kuruma 99 ırkçı tehdit mektubu gönderildiğini belirten Beuth, bunların 82’sinin NSU örgütünün devamı izlenimi veren ‘NSU 2.0’ imzalı olduğunu söyledi. Beuth, bunlardan 8’inin Hessen’de olduğunu ve 3’ünün güvenlik birimleri tarafından korumaya alındığını söyledi. Tehdit mektuplarının hepsinin aynı adresten çıktığına dikkati çeken Beuth, büyük çoğunluğunun elektronik postayla yollandığını ancak faks ve SMS’in de tercih edildiğini, 10 vakada telefonla mesaj gönderildiğini kaydetti. Tehdit mektuplarının gittiği üç vakada tehdit edilen kişi hakkında polis bilgisayarından özel bilgilerin alındığı belirlenmişti. Bavyera’nın Landshut kentinde 55 yaşındaki eski bir polis görevlisi ve eşi daha önce şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Ancak güvenlik birimleri eski polis görevlisini şimdi şüpheli olarak görmüyor.