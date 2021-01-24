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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

İki kentte kumar baskını

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İki kentte kumar baskını
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Korona önlemlerine muhalefet edip kumar oynatılan Duisburg ve Düsseldorf’taki iki adresi basan polis ekipleri, toplam 28 kişiye soruşturma açtı.

DUISBURG’daki bir mekânda kumar oynatıldığı ihbarını alan Emniyet, polis köpeklerinin de yer aldığı bir baskın düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı, kumar masalarında ve otomatlarda bulunan on binlerce euroya el konuldu. Tamamı erkek 23 kişiye izinsiz kumar oynamaktan soruşturma açıldı. Tümü hakkında da korona önlemlerini hiç saymaktan idari para cezası kesildi.

İki kentte kumar baskını

Düsseldorf’ta da bir birahanede beş kişinin gizli kumar oynadığı ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Polisi kapıda gören iki kişi önce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacaklarını anlayınca da teslim oldular. Birahanenin tuvaletine gizlenen üç kişi de kısa sürede bulundu. Polis 5 kişi hakkında yasa dışı kumar oynatmak ve oynamaktan soruşturma açarken, korona kuralarına muhalefetten de para cezası kesti.

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