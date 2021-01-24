İki kentte kumar baskını

DUISBURG’daki bir mekânda kumar oynatıldığı ihbarını alan Emniyet, polis köpeklerinin de yer aldığı bir baskın düzenledi. 23 kişi gözaltına alındı, kumar masalarında ve otomatlarda bulunan on binlerce euroya el konuldu. Tamamı erkek 23 kişiye izinsiz kumar oynamaktan soruşturma açıldı. Tümü hakkında da korona önlemlerini hiç saymaktan idari para cezası kesildi.

Düsseldorf’ta da bir birahanede beş kişinin gizli kumar oynadığı ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Polisi kapıda gören iki kişi önce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacaklarını anlayınca da teslim oldular. Birahanenin tuvaletine gizlenen üç kişi de kısa sürede bulundu. Polis 5 kişi hakkında yasa dışı kumar oynatmak ve oynamaktan soruşturma açarken, korona kuralarına muhalefetten de para cezası kesti.