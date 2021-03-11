İki eyalet sandık başına gidiyor

BADEN Württemberg’deki Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller, Rheinland Pfalz’da da Sosyal Demokrat Parti (SPD) iktidarda kalabilmek için yarışacak. Daha önceki yıllarda yapılan seçimlerde yüzde 5 barajını aşamayan Sol Parti’ye yine şans tanınmazken, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) de oy kaybına uğraması bekleniyor. Baden Württemberg’de 7 milyon 700 bin, Rheinland Pfalz’da 3 milyon 70 bin seçmenden sandık başı yapan veya mektupla oy kullanan seçmenler yeni hükümetlerini belirleyecek.

YEŞİLLER ÖNDE

Baden Württemberg’de 2011 yılından beri önce SPD sonra da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne (CDU) ortaklık eden Yeşiller’in, pazar günü yapılacak seçimlerden de ‘en güçlü parti’ olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Yeşiller’in yüzde 35, CDU’nun yüzde 24, AfD’nin yüzde 11, SPD’nin yüzde 10 ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 10 oy alması dünüşünülüyor. Sol Parti’nin ise toplam oyların yüzde 3’ünü alarak yine yüzde 5 takılması da bekleniyor. Bu veriler ışığında Almanya’da Yeşiller’li ilk Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın koltuğunu korumasına da kesin gözüyle bakılıyor. 13 Mart 2016 tarihinde yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller yüzde 30.3, CDU yüzde 27, AfD yüzde 15.1, SPD yüzde 12.7, FDP yüzde 8.3 ve Sol Parti de yüzde 2.9 oy almıştı. TRAFİK LAMBASI KOALİSYONUNA DEVAM GİBİ

Rheinland Pfalz’da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerinden sonra da şu anda SPD-FDP ve Yeşiller’in oluşturduğu ‘kırmızı-sarı-yeşil koalisyon’un (trafik lambası koalisyonu) sürdürülmesi bekleniyor. Kamuoyu yoklamaları SPD’nin yüzde 31, CDU’nun yüzde 30, Yeşiller’in yüzde 13, AfD’nin yüzde 9 ve FDP’nin yüzde 8 oy alacağını gösteriyor. Sol Parti’nin ise yüzde 2 civarında oy alıp yine yüzde 5 barajını aşamayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 13 Mart 2016’da yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerinde SPD yüzde 36.2, CDU yüzde 31.8, AfD yüzde 12.6, FDP yüzde 6.2 ve Yeşiller yüzde 5.3 ve Sol Parti yüzde 2.8 oy almıştı.

HESSEN’DE YEREL SEÇİMLER

Bu pazar günü Almanya’nın Hessen eyaletinde de yerel seçimler yapılacak. Belediye Meclisi’ne girebilmek için çeşitli partilerden Türkiye kökenli birçok aday da yarışacak. 93 üyeli Frankfurt Belediye Meclisi’ne girebilmek için SPD’den Hüseyin Sıtkı, Hülya Şahin Özbek, CDU’dan Esra Kahraman, Ömer Zengin, Yeşiller’den Halime Arslaner Gölbaşı, Emre Telyakar, FDP’den Yankı Pürsün, Sol Parti’den Eyüp Yılmaz, Ayşe Dahlhoff, Mesut Karataş, Sarya Ataç, Oktay Tezerdi yarışacak.

BİG PARTİSİ DE TER DÖKECEK

Türkiye kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği’nin (BiG) Genel Başkanı Haluk Yıldız Arzu Ün de Frankfurt Belediye Meclisi’ne girebilmek için sınav verecek. BİG Partisi adayları ayrıca Hessen’de Frankfurt’un yanı sıra eyalet başkenti Wiesbaden ile Offenbach, Darmstadt ve Langen’de belediye meclisine girmek için yarışacak. Offenbach’ta ise Muhsin Şenol liderliğindeki Neues Forum Offenbach, yeniden belediye meclisine girmek için seçmenlerden destek bekleyecek.