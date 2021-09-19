İki asker hakkında daha aşırı sağcı soruşturma

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ASKERLERDEN birinin Federal Almanya Cumhuriyeti’ni ve Alman Anayasası’nı tanımayan aşırı sağcı ‘Reichsbürger’ hareketinin bayrağını çekip selam durduğu belirtildi. ‘Reichsbürger’in kullandığı siyah-beyaz-kırmızı bayrak, Almanya’yı tanımamanın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Diğer askerin ise aşırı sağcıların sohbet grubunda yazışmaları olduğu tespit edildi. Askerin aşırı sağcıların iktidarı ele geçirecekleri ‘X Günü’ olarak adlandırılan darbe gününe gönderme yaptığı kaydedildi. KSK görevlisi asker, Avusturyalı aşırı sağcı askerlerle irtibatta olduğunu itiraf ettiği belirtildi. 2017’den bu yana ordu içinde yapılan incelemelerde şu ana kadar 5 asker ordudan ihraç edildi.