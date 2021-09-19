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İki asker hakkında daha aşırı sağcı soruşturma

#KSK#MAD#Reichsbürger
İki asker hakkında daha aşırı sağcı soruşturma

Alman Ordusu özel timi olan KSK’da, aşırı sağcı askerlere yönelik soruşturma genişliyor. Askeri istihbarat birimi MAD’nin bilgileri doğrultusunda KSK’da görevli bir subay ve bir çavuş hakkında aşırı sağcı bağlantıları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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ASKERLERDEN birinin Federal Almanya Cumhuriyeti’ni ve Alman Anayasası’nı tanımayan aşırı sağcı ‘Reichsbürger’ hareketinin bayrağını çekip selam durduğu belirtildi. ‘Reichsbürger’in kullandığı siyah-beyaz-kırmızı bayrak, Almanya’yı tanımamanın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Diğer askerin ise aşırı sağcıların sohbet grubunda yazışmaları olduğu tespit edildi. Askerin aşırı sağcıların iktidarı ele geçirecekleri ‘X Günü’ olarak adlandırılan darbe gününe gönderme yaptığı kaydedildi. KSK görevlisi asker, Avusturyalı aşırı sağcı askerlerle irtibatta olduğunu itiraf ettiği belirtildi. 2017’den bu yana ordu içinde yapılan incelemelerde şu ana kadar 5 asker ordudan ihraç edildi.

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#KSK#MAD#Reichsbürger