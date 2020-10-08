‘İğrenç, dayanılmaz ve utanç verici’

AŞIRI sağ AfD, korona önlemleri nedeniyle ülkede işsizliğin arttığı gerekçesiyle kalifiye iş gücü göçü yasasının yürürlükten kaldırılmasını istedi. AfD milletvekili Gottfried Curio, göç yasasının daha çok yüksek suç eğilimli İslam toplumları ve kabile topluluklarından insanların Almanya’ya gelmesine yol açtığını savundu. AfD milletvekili Rene Springer, yasanın iptal edilerek, önceliğin Almanlara verilmesini istedi.

TUVALETLERİ KİM TEMİZLİYOR

Hükümet ortağı SPD milletvekili Helge Lindh, göçmenlerin onlarca yıldır ekonomiye katkılarıyla Almanya’yı büyük ve güçlü bir ülke yaptığını vurgulayarak, “Nasyonal sosyalistlerin yeniden bu Meclis’te oturuyor olması iğrenç, dayanılmaz ve utanç verici bir şey” dedi. “Hanau saldırısından sonra böyle bir önerge nasıl bir cesaret? Hanau kurbanlarından utanın” diyen Lindh, AfD milletvekillerine “Siz burada koltuğunuzda rahat oturuken, bu parlamentodaki tuvaletleri, odaları kim temizliyor? Onların çoğu göçmen kökenli. Şimdi onlara göç ülkesi değil miyiz diyeceğiz. Yoksa bir anıt dikmemiz gerekmiyor mu? Hani nerede böyle bir anıt?” diye seslendi. ‘ONLAR BİZİZ BİZ ONLARIZ’

Gelecek yıl Türkiye ile iş gücü göçü anlaşmasının 60’ıncı yılını dolduracağına işaret eden Lindh, parlamentoda bir tören düzenlenmesi gerektiğini savundu. Lindh, AfD sıralarına “Bu önergeden dolayı sizin gibi insanların bu Meclis’te oturuyor olmasından dolayı utanıyoruz ve göçmenlerden özür diliyoruz. Onlarca yıldır çalışarak bu ülkeyi büyük ve güçlü yapan göçmenlerin önünde ise saygıyla eğiliyoruz. Onlar ne yabancı ne de misafir. Onlar biziz, biz onlarız” dedi.

‘KALİFİYE GÖÇE İHTİYACIMIZ VAR’

Hükümetin büyük ortağı CDU iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, ülkedeki ekonomik durum göz önünde tutulduğunda, kalifiye iş gücü göçüne ihtiyaç olduğunun çok açık görüldüğünü söyledi. Middelberg, temizlik sektöründe çalışanların yüzde 35’inin, turizm sektöründe yüzde 28’inin, inşaat sektöründe ise her dört çalışandan birinin göçmen kökenli olduğuna dikkat çekti ve “Sağlık sektöründe 40 bin, mekatronik alanında 35 bin, enformatik ve IT sektöründe 15 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var” dedi.

BAŞKA ALTERNATİFLERİ VAR

Muhalefet partisi FDP milletvekili Linda Teuteberg, korona nedeniyle ülkede ekonominin krize girdiğinin doğru olduğunu, ancak krizin üstesinden AfD gibi geri adım atarak, kalifiye iş gücünü durdurarak değil, daha fazla kalifiye iş gücüyle gelineceğini söyledi. Teuteberg, “Kalifiye insanlar öyle sınırda Almanya’ya gireyim diye beklemiyor. Başka alternatifleri var” dedi. Teuteberg vergi yüksekliğinin ve dilin yabancı kalifiye iş gücünün Almanya’ya gelmesinde en büyük engel olduğunu kaydetti.

‘MODERN BİR GÖÇ YASASI TALEP EDİYORUZ’

Yeşillerli Filiz Polat korona krizinin işsizliği artırdığını, ancak ülkenin kalifiye iş gücü göçüne ihtiyacını ortadan kaldırmadığını belirtti. Polat, İş Ajansı başkanının “Sağlık, bakım, inşaat sektöründe kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var” sözlerine dikkat çekti ve “Yeşiller olarak modern bir göç yasası talep ediyoruz” dedi.