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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

IG Metal Sendikası: Ya çalışma saati düşecek ya da ücretler artacak!

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IG Metal Sendikası: Ya çalışma saati düşecek ya da ücretler artacak!
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IG METALL Sendikası toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Aralık ayında işveren temsilcileriyle masaya oturacak sendika temsilcileri, metal ve elektronik sanayinde çalışan yaklaşık 4 milyon işçinin haklarını savunacak.

İKİ teklifle görüşmelere gelecek olan sendika, ilkinde işverene, aylık maaş değişmemek şartıyla haftalık çalışma süresinin düşürülmesini isteyecek. İşveren bu teklifi kabul etmezse sendika bu kez ikinci önerisini masaya getirecek. İkinci öneri ise yürürlükte olan haftalık çalışma süresi aynı kalacak ancak bu kez ücretlerde artış talebini masaya getirecek.

MARTIN BAŞINA KADAR SÜRECEK
Toplu sözleşme görüşmeleri aralık ayının ortasında başlayacak. İlk tur görüşmeleri için 10 hafta öngörülüyor. Martın başına kadar sürmesi planlanan görüşmelerde bir sonuç alınamazsa, ikinci tur görüşmelere geçilecek. İşveren temsilcileri, salgını gerekçe göstererek toplu sözleşme görüşmelerinin aralık ayında başlamaması gerektiğini, kapalı odalarda 20 kişinin katılımıyla yapılacak görüşmelerin salgınla mücadelede verilen çabalara zarar vereceğini ve topluma kötü örnek olacağını savunuyor.

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