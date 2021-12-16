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HABERLERAvrupa Haberleri

‘İbadethanelere saldırıyı kınıyoruz’

#Michael Kretschmer#Rıfkı Olgun Yücekök#Leipzig
‘İbadethanelere saldırıyı kınıyoruz’

Almanya’nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ile Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Leipzig kentinde saldırıya uğrayan DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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HAFTA başında Leipzig’de yaklaşık 100 kişilik bir sol grup, polis şiddetini bahane ederek gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi üzerine dağılan maskeli bir grup, Eyüp Sultan Camisi’ne saldırı gerçekleştirdi. Caminin pencereleri kırıldı ve kapısı hasar gördü. Polis, 11 kişiyi gözaltına alırken, aralarında camiye saldıranların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Saldırının ardından Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ile Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, camiye geçmiş olsun ziyareti yaptı. Dernek yöneticileri ile bir araya gelen Kretschmer, birlikte yaşama önem verdiklerini ve saldırının kabul edilemeyeceğini, polisin olayın takipçisi olacağını söyledi.

‘İbadethanelere saldırıyı kınıyoruz’
‘DİNİNİ UNUTMAMASI ZENGİNLİKTİR’
O bölgede çok sayıda PKK terör örgütü mensubu ve destekçisi olduğuna dikkati çeken Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ise şunları söyledi: “Eyüp Sultan Camisi, 2006 yılından bu yana Leipzig kentinde Müslümanlara hizmet veriyor. Şu ana kadar sekiz kez saldırıya uğramış. Hafta başında Leipzig’de yapılan izinsiz bir gösteri sonrası ise maskeli bir grup, doğrudan camiyi hedef almış. Ayrıca sokakta bazı araçlara da zarar vermişler. Biz, ibadethanelere yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sayın Kretschmer de camiyi ziyaret ederek dernek temsilcilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve polisin olayın takipçisi olacağını söyledi. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Bazı radikal sol gruplar PKK terör örgütü destekçileriyle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla, sol gruplar camiye bu nedenle de saldırmış olabilirler. Türk toplumunun Almanya’nın aleyhine bir gündemi yok. Aksine yaşadıkları ülkenin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Dertleri ailelerini geçindirmek ve çocuklarını güvenli bir ortamda yetiştirmektedir. Almanya’daki Türk toplumun dinini, kültürünü unutmaması yadırganacak bir şey değil, tam tersine bir zenginliktir.”
‘İbadethanelere saldırıyı kınıyoruz’
‘BENZER SALDIRILAR YAŞADIK’
Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı Ömer Mumcu da saldırı nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Başbakan Kretschmer’ın ziyaretinin kendilerini sevindirdiğini belirten Mumcu, benzer saldırıları daha önce de yaşadıklarını söyledi: “Camimiz maddi anlamda hasara uğradı, cana zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. Bundan sonra gerek polisle gerek Alman dostlarımızla daha sıkı iş birliğinde bulunacağız.” Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek de eyalet başbakanına ziyareti ve gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

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#Michael Kretschmer#Rıfkı Olgun Yücekök#Leipzig

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