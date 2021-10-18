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HABERLERAvrupa Haberleri

Hukukçular Strazburg’da buluşuyor!

#Strazburg #YTB Hukukçular Buluşması#Www.Ytb.Gov.Tr
Hukukçular Strazburg’da buluşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde, Fransa’nın Strazburg şehrinde, yurt dışındaki avukat ve profesyonel hukukçuları buluşturacak.

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2012 yılından beri düzenlenen ‘YTB Hukukçular Buluşması’ programına yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu/avukat olarak görev yapan kişiler başvurabiliyor. Farklı ülkelerden katılımcılarla gerçekleştirilecek programda; katılımcıların yaşadıkları ülkelerdeki Türk toplumunun yasal haklarına dair görüşmeler, hukuki bilgilendirme ve benzeri nitelikli çalışmalar, uluslararası adli yardımlaşma konuları, Türkiye-AB ortaklık hukuku ve Türkiye’deki kamu hizmetlerine yönelik değerlendirmeler gibi yurt dışı vatandaşların hukuki ihtiyaçlarına dair konuların incelenmesi, alanında uzman eğitmenler ve deneyimli kamu görevlileri tarafından eğitim verilmesi planlanıyor. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacak. Programın eğitim dili Türkçedir. Detaylar www.ytb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

Hukukçular Strazburg’da buluşuyor

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#Strazburg #YTB Hukukçular Buluşması#Www.Ytb.Gov.Tr

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