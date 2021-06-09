‘Horizons Festivali’ne halk oyunlarıyla katılacaklar
Kuzeybatı İngiltere Türk Toplum Derneği, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle, Manchester’ın sayılı kültür ve sanat kurumlarından olan Home Mcr Kültür Merkezi ve CAN’ın birlikte düzenlediği ‘Horizons Festival’ine halk oyunları gösterisiyle katılıyor.
GÖSTERİ, 12 Haziran ve 18 Haziran tarihleri arasından online olarak izlenebilecek.Bir süredir yüz yüze ve küçük gruplar halinde festivale hazırlandıklarını belirten Kuzeybatı İngiltere Türk Toplum Derneği Gülçin Bulut, “Halk oyunları ekibimiz ocak ayında başlattığımız online derslerle hayata geçti. Pandeminin etkisiyle evlerde kapalı kaldığımız o günlerde halk oyunlarımız hepimize moral ve destek oldu” dedi.Bulut ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na da Türkiye’den kostüm temininde verdikleri destek için teşekkür etti. Derneğin Halk oyunları eğitmeni Filiz Özüm ise genç ve yetişkinlerden oluşan ekibinin başarısıyla gurur duyduğunu, hazırlıkların tamamlandığını ve gösteri gününü heyecanla beklediklerini söyledi.