‘Hollanda’yı felakete sürükleyecekler’

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HOLLANDA’da aşırı sağcı ve İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders, birinci parti olarak çıktığı genel seçimlerin yapılmasından yaklaşık altı ay sonra, diğer üç sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti üzerinde anlaştı. Hükümette, Wilders’in partisi Özgürlük Partisi’nin (PVV) yanı sıra Dilan Yeşilgöz’ün liderlik ettiği Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokrat Yeni Toplum Sözleşmesi Partisi (NSC) ve popülist çiftçi partisi Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) yer alacak. 4 partili ‘sağ koalisyonun’ üzerinde anlaştığı hükümet protokolü de açıklandı. Protokole göre koalisyon hükümeti, Avrupa Birli (AB) Komisyonu’ndan AB’nin iltica ve göç politikasına katılmama izni, daha fazla sınır kontrolü ve ikili statü sisteminin getirilmesini isteyecek. Sığınmacılar konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve geçici ikâmet izninde düzenleme yapılacak. Oturma izni verilmeyen mülteciler, en kısa zamanda gerekirse zorla sınır dışı edilecek. Hollanda’ya eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sayısında azalmaya gidilecek, dil şartı getirilecek. Hoparlörden okunan ezanlar için yeni düzenleme getirilecek. Protokol, gece geç saatlerde taslağın hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol ve Elbert Dijkgraaf tarafından Meclis Başkanı Martin Bosma’ya sunuldu.



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‘KARANLIK BİR GELECEK HAZIRLAYACAKLAR’

DENK Partisi lideri Stephan van Baarle, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) ve Caroline Ann Maria van der Plas (BBB) gibi aşırı sağcı siyasi aktörlerin Hollanda için karanlık bir gelecek hazırladığını belirtti. Bu ittifakın kamu hizmetlerini parçalayarak eğitim ve sağlık alanlarında milyarlarca Euro kesintiye gideceğini belirten van Baarle, asgari ücrette söz verilen artışı geri çekerek ülkeyi felakete sürükleyeceğini ifade etti. Ayrıca, işsizlik maaşının süresinin azaltılması ve yoksullukla mücadelede somut adımlar atılmamasının da içler acısı bir durum olduğunu vurguladı.

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BU İSLAM KARŞITI BİR İTTİFAK

Bu ittifakın İslam karşıtlığını yaygınlaştırmayı hedeflediğini ve Wilders’in İslam karşıtı söylemlerinin bu anlaşmanın merkezinde yer aldığını ifade eden van Baarle, “Ezanın kısıtlanması, polis ve belediye memurlarında başörtüsünün yasaklanması, Kuran kurslarının denetime tabi tutulması gibi adımların yanı sıra çifte vatandaşlığın yasaklanması gibi vahim kararlarla da bu anlaşma korkunç boyutlarda. Bu koalisyon Hollanda için büyük bir tehlike. Önümüzdeki dört yıl boyunca bu hükümete karşı mücadele edeceğiz. Irkçılığı ve ayrımcılığı asla normalleştirmeyecek ve devlet hizmetlerinin kesintiye uğramasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Wilders, Kasım 2023’te yapılan erken genel seçimde yüzde 23.5 oyla 150 sandalyeli parlamentoda 37 vekillik kazanmıştı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı ise 88’e ulaşıyor. Bu da salt çoğunluğun sağlanması anlamına geliyor.