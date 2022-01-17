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HABERLERAvrupa Haberleri

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

#Hollanda’Da Kovid-19 Kısıtlamaları Protesto Edildi#Aşı Kampanyası Karşıtı Protesto#AVRUPADAN HABERLER
Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Nederland in Verzet (Hollanda Direnişte) adlı aktivist grup tarafından düzenlenen Kovid-19 önlemleri ve aşı kampanyası karşıtı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.

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ÇOK sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Hollanda’da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Rutte, geçen cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı. Kovid-19’un Omikron mutasyonundan hastanelerin hasta kapasitesinin nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle barlar, restoranlar ve kültürel mekanların en az 25 Ocak’a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

 

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#Hollanda’Da Kovid-19 Kısıtlamaları Protesto Edildi#Aşı Kampanyası Karşıtı Protesto#AVRUPADAN HABERLER

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