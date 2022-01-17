Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

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ÇOK sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Hollanda’da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Rutte, geçen cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı. Kovid-19’un Omikron mutasyonundan hastanelerin hasta kapasitesinin nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle barlar, restoranlar ve kültürel mekanların en az 25 Ocak’a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.