Hollanda'da Kartal duruşu

Beşiktaşlılar Derneği, Hollanda ve çevre ülkelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek Ramazan kolisi yolladı. Siyah beyazlı derneğin amacının sosyal dayanışmada kenetlenmek olduğunu ve bunu Ramazan ayında da gösterdiklerini belirten Başkan Aykut Torunoğulları "Covid-19 ve Ramazan nedeniyle Avrupa'da arkadaşlarımız tarafından tespit edilen ailelere kimilerine elden kimilerine kargo ile koliler yolladık. Bu hayır işinde katkıları olan Hollanda Beşiktaşlılar Derneği yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Amacımız sosyal dayanışmayı daha da güçlendirerek din, dil, ırk ayrımı yapmadan Ramazan ayında tüm insanlığa destek olmak. Bunu da elimizden geldiği kadarı ile yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.