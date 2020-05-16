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Avrupa
İsmail ER
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Hollanda'da Kartal duruşu

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Hollanda'da Kartal duruşu
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Hollanda'da Beşiktaşlılar Derneği'nden Avrupa'da ailelere koli desteği

Beşiktaşlılar Derneği, Hollanda ve çevre ülkelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek Ramazan kolisi yolladı.

Hollandada Kartal duruşu
Siyah beyazlı derneğin amacının sosyal dayanışmada kenetlenmek olduğunu ve bunu Ramazan ayında da gösterdiklerini belirten Başkan Aykut Torunoğulları "Covid-19 ve Ramazan nedeniyle Avrupa'da arkadaşlarımız tarafından tespit edilen ailelere kimilerine elden kimilerine kargo ile koliler yolladık. Bu hayır işinde katkıları olan Hollanda Beşiktaşlılar Derneği yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Amacımız sosyal dayanışmayı daha da güçlendirerek din, dil, ırk ayrımı yapmadan Ramazan ayında tüm insanlığa destek olmak. Bunu da elimizden geldiği kadarı ile yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Hollandada Kartal duruşu

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