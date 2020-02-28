Hollanda’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

HOLLANDA Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Çevre İçin Devlet Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesi’nde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi. Açıklamada, bir süre önce İtalya’nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi. Bunun nedeni, hastalığın ülkeye daha fazla yayılmasını önlemek olarak açıklandı.