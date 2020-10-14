Hollanda'da, ‘çocuklara ötenazi hakkı’nı tartışıyor

HOLLANDA Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvencelerin ve çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini belirtti. Öte yandan Jonge, yalnızca acı çeken ve kısa vadede ölecek olan ölümcül hastalığı olan çocuklara bu hakkın verilebileceğini söyledi. Söz konusu kararın alınabilmesi ile ilgili profesyoneller ve hukuk uzmanlarıyla birlikte çalışılacağının altını çizdi.