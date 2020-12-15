Hollanda’da Amsterdam Ayasofya Camisi’ne saldırı düzenlendi

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, dün gece caminin camlarının parke taşlarıyla kırıldığını söyledi. Cırık, “Saldırgan dün gece yatsı namazından sonra gelmiş. Özellikle kış aylarında havanın erken kararmasından faydalanan saldırgan yüzünün kolayca görülmemesi için elbiseleriyle kamufle etmiş” dedi. Kamera görüntülerini polisle paylaşacaklarını belirten Cırık, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Daha önce federasyona bağlı diğer camilerde benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, endişeli olduklarını belirterek Amsterdam Belediyesi’nden caminin güvenliğinin ve çevresindeki sokak lambalarının artırılması talebinde bulunduklarını kaydetti.