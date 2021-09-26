Hollanda’da 1.5 metre sosyal mesafe kuralı kalktı

HÜKÜMETTEN yapılan açıklamaya göre, ülkede, koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin ‘daha fazla özgürlükten’ faydalanabilmesi için duyurulan korona kartı uygulaması, dün yürürlüğe girdi. Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçti. Kafe ve restoran teraslarında, korona kartı uygulaması geçerli olmayacak. Ülkede 1.5 yıldır uygulanan 1.5 metre sosyal mesafe kuralı sona erdi. Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Kovid-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı. Disko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00’ya kadar kapalı kalmaya devam edecek. Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75’i kullanılabilecek. Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.