Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı

UEFA sıralamasında 9. sırada olan Belçika Pro Ligi ve 7. sırada olan komşu ülke Hollanda Eredivisie'nin birleşmesi adına federasyonlar ve kulüp yetkilileri görüşmelere başladı. Karayoluyla iki ülke arasındaki mesafenin 2 saat olması nedeniyle ulaşım, kültür, konuşulan dil ve lojistik açısından hiçbir zorluğun yaşanılmayacağı bu lig projesinde asıl hedef: Avrupa'nın 5 büyük ligi arasına girmek.

SkySports'a konuşan Belçika Pro Lig'inin bir yetkilisi, bu olası buluşma için nabız yoklandığını ve "prensipte anlaşıldığını" belirtirken bu yeni ligin adının BeNeLiga olacağını belirtti. BeNeLiga'nın adı Belçika ve Hollanda'nın baş harfleri olan Belgium ve Netherlands'ten geliyor. TARAFTAR TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Belçika'dan 8, Hollanda'dan ise 10 takımın dahil olması planlanan bu projenin yayın hakkından gelecek gelirin yüksek olması nedeniyle takımlar ve yöneticiler sıcak bakarken, taraftarların düşünceleri ise merak konusu oldu.

2024-25 SEZONUNDA BAŞLAYABİLİR

Avrupa Süper Lig'i projesine tüm dünyadan tepkilerin artması sonucunda sağlam adımlarla ilerlenmesi beklenen BeNeLiga'nın en erken 2024/2025 sezonunda başlayacağı iddia ediliyor. Bunun sebebi ise her iki ligin yayıncı kuruluşla olan anlaşması 2024/2025 sezonunda sona eriyor.

Bu lig için hedeflenen yayın gelirinin ise senelik 400 Milyon Euro olması konuşuluyor. Belçika Pro League'nin yayın geliri şu an için senelik 103 Milyon Euroyken, Hollanda Eredivisie'nin ise yayın geliri senelik 80 Milyon Euro. Belçika ve Hollanda futbol federasyonları bu projeyi daha önce kadın liglerinde uygulamış ve başarılı sonuca ulaşmıştı. 2012 yılında başlayan BeNe League'de Belçika ve Hollanda'da bulunan kadın futbol takımları tek bir lig oluşturmuş ve aynı platformda yarışmıştı.