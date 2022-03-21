Hollanda vatandaÅŸÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± teknede Ã¶lÃ¼ bulundu

KONYAALTI ilÃ§esi balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±ndaki â€™Philineâ€™ adlÄ± teknede yaÅŸayan Hollanda vatandaÅŸÄ± Gerardus Joseph Kleijngeldâ€™e ulaÅŸamayan yakÄ±nlarÄ±, Ã¶ÄŸle saatlerinde teknenin demirlediÄŸi barÄ±naÄŸa geldi. Kleijngeldâ€™in kamarada hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren yakÄ±nlarÄ±, durumu 112â€™ye bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine adrese saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontrollerde Kleijngeldâ€™in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan ekipler, tekneden 50 metre uzaklÄ±ktaki iskelenin giriÅŸine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek bÃ¶lgeye giriÅŸleri kapattÄ±. Kleijngeldâ€™in cansÄ±z bedeni, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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