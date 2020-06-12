Hollanda polisinin üniforması Türkiye’den

TÜRK tekstil ürünleri dünyanın birçok ülkesinde kalitesiyle tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ünlü markalara üretim yapan firmalara her geçen gün yenisi eklenirken, bazı özel kumaşlı ürünler de Türk firmaları tarafından üretiliyor. Bu kapsamda İzmir’de faaliyet gösteren bir firma da yaklaşık 4 yıl önce Hollanda polisine üniforma sağlamak için açılan ve çok sayıda uluslararası firmanın katıldığı ihaleyi kazandı.

Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, böyle prestijli bir ürünü firma olarak ürettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollanda polisine 4 yıldır sorunsuz bir şekilde üretim yaptıklarını belirten Narbay, şöyle konuştu: “Ürünümüz inovatif bir ürün. Aldığımız ihale 25 milyon Euro’nun üzerinde, 10 yıl boyunca Hollanda polisinin üniformasını biz sağlayacağız. Şu anda üretim hız kesmeden devam ediyor. Sadece yazlık değil, kışlık ürünler de gönderiyoruz. Üniformalar, polislerin çalışma koşullarına dayanıklı, terletmeyen ve defalarca yıkanmaya rağmen rengi atmayan özellikleri sahip.”

KİLOGRAMI 60 DOLAR

Toplamda 1 milyon 200 bin ürün göndereceklerini belirten Narbay, şu ana kadar 600 bin üniformanın Hollanda polisi tarafından kullanıldığını ve herhangi bir şikâyetin gelmediğini söyledi: “Türkiye’nin kilogram başına ihracat rakamı yaklaşık 1.5 dolar. Hedef ise 2 dolar. Hazır giyim sektörünün ise şu anki kilogram başına ihracat değeri 17 dolar. Bizim ditiğimiz ürünün kilogram değeri ise 60 dolar. Böyle inovatif ürünlerle ihracatımızı daha da artırabiliriz. Firma olarak bez maske üretimine de başladık. Türk ihracatçısı değişime çabuk ayak uyduruyor, her şekilde kendini geliştiriyor. Kriz ortamlarında hızlı hareket edip çözüm üretiyor. Tüm dünyada yaşanan kriz bizi etkilese de çabuk toparlanacağımıza inancımız tam.”