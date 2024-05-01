Hollanda Milli Günü, Marmaris’te kutlandı

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TÜRKİYE ve Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Hollanda’nın Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun, şunları söyledi: “Bu kutlamayı en son Nisan 2022’de yapmıştık. Ancak 2023’te ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında, büyükelçiliğimizin de onayıyla kutlama yapılmaması doğrultusunda karar aldık. Bu dönemde Hollanda, deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım hususunda aktif rol oynamış, bugüne kadar bölgeye toplamda 150 milyon Euro’luk yardım yapılmıştır. Sonrasında bölgede birçok sosyal faaliyet büyükelçiliğimiz aracılığıyla yürütülmüştür. 2012 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 400’üncü yılını kutladık. Bu yıl da Cumhuriyet’imizin kurulmasından hemen sonra 1924 yılında imzalanan Hollanda-Türkiye dostluk anlaşmasının 100’üncü yılını kutluyoruz. Her iki ülkede de konserler, sergiler, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler planlandı ve hayata geçiriliyor. Bu etkinlikler iki ülke dostluğunu bir kez daha pekiştirecektir.” İki yıl önce meydana gelen Marmaris orman yangınlarından sonra Türkiye-Hollanda Dostluk Ormanı için 10 bin fidan dikimi yapıldığını da hatırlatan Azgun, bu sene de 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 10 bin adet fidan daha dikileceğini söyledi.

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‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ise “Marmaris’te 2021-2022 yıllarında yanan alanlar için 10 bin bin ağaç hediye ettik. Her zaman Türkiye’nin yanındayız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarımıza teşekkür ederim” dedi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da şöyle konuştu: “Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hollanda Milli Günü’nü tebrik ediyorum. Bugünün, Türkiye’nin cenneti Muğla’nın incisi Marmaris’te kutlanması bizim için ayrı bir keyif kaynağı. Ayrıca deprem bölgesine Hollanda devletinin, Sayın Büyükelçi Wijnands’ın ilgi ve alakasından dolayı ben de bir Malatyalı olarak çok teşekkür ediyorum.”

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