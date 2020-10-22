‘Hollanda, çocuğumu kaçırırım şüphesiyle vize vermiyor’

İZMİR'de de yaşayan Hakan Çoban, 5 yıl önce Türkiye kökenli Hollandalı eşiyle boşandı. Velayeti alan anne o dönem 2 yaşında olan kızılya Hollanda’ya gitti. Ayrılık sürecinde çocuğunun kendisinden kaçırıldığını iddia eden Çoban, şunları söyledi: “Ayrıldığım eşimin ailesi en başından beri bu evliliği istemedi. 2013’te bir çocuğumuz oldu. Doğumdan 35 gün sonra aramızda sorunlar başladı. Ailesinin baskısıyla boşanma davası açtı. Ben boşanmayı istemedim. Mahkemeye sunduğum haklı gerekçelerle boşanma gerçekleşmedi. Eşim 2015’te tekrar boşanma davası açtı. Ancak aradaki 2 yılda ben çocuğumu göremedim. Boşanma sonrası çocuk eşimin ailesi tarafından önce Ankara’ya ardından da Nevşehir’e kaçırıldı. Çocuğumla ilişkimi kesmeye çalıştılar. Velayeti annesinde olduğu için karakollarda veya cami avlularında sevebiliyordum. Sonra da Hollanda’ya gittiler. Kızımla bir araya gelmemiz engellendi. Çocuğumu kaçırabilirim şüphesiyle Hollanda vizesi alamıyorum. Ben bir babayım ve çocuğumun fotoğraflarına bakarak ağlamaktan başka bir şey elimden gelmiyor.”



