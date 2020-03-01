BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:14,
Hollanda Başbakanı Rutte de endişeli
Türkiye’nin kapılarını açtığını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında oluşan mülteci akını, Hollanda’yı da endişelendirdi.
HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında endişelerini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’a aktardığını söyledi. Rute, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini söyledi.
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