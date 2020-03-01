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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Hollanda Başbakanı Rutte de endişeli

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Hollanda Başbakanı Rutte de endişeli
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Türkiye’nin kapılarını açtığını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında oluşan mülteci akını, Hollanda’yı da endişelendirdi.

HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında endişelerini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’a aktardığını söyledi. Rute, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini söyledi.

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