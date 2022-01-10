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HABERLERAvrupa Haberleri

Hızlı testler yeterince güvenli mi?

#Almanya Koronavirüs Hızlı Test#Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#AVRUPADAN HABERLER
Hızlı testler yeterince güvenli mi

Almanya’da hızlı korona testlerinin güvenli olmadığı iddiaları yeni bir tartışma başlattı. Sağlık bakanlığı Paul-Ehrlich Enstitüsü’nden (PEI) konuyu incelemesini istedi.

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PEI Başkanı Klaus Cichutek ise yaptığı açıklamada piyasada bulunan hızlı test ürünlerinin Omikron dahil tüm varyantları tespit etmede yüzde 80 dolayında başarılı olduğunu söyledi. Olası enfeksiyonun tespit edilebilmesi için test esnasında virüsün oldukça yoğun olması gerektiğine ayrıca dikkati çeken Cichutek, ana sorunun buradan kaynaklandığını vurguladı.

LİSTELERİN GÜÇLENMESİNİ İSTEDİ
Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) ise hızlı test ürünlerinin özellikle Omikron varyantını erken tespit etme özelliği dikkate alınarak yeniden listenmesini istedi. Başta eczaneler olmak üzere test uygulayan kurumların enstitüsünün intenet sayfalarında yayımlanan randıman listesine göre hareket ettiğini belirten bakan, Omikron varyantı dikkate alınarak listelerin güncellenmesi talebinde bulundu.

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3’ÜNCÜ AŞILAR ÖNEMLİ
Diğer yandan korona önlemleri kapsamında hayata geçirilen 2G Plus uygulamasının yetersiz kalabileceğini söyleyen Lauterbach, gelecekte ek tedbirler gerekebileceği açıklamasında bulundu. Almanya genelinde kafe ve restoranlar için getirilen 2G Plus test uygulamasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan, “Ancak artan Omikron varyantlı vakalar karşısında alınan güncel önlemler yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle vatandaşların 3’üncü Booster aşılarını olmaları büyük önem taşıyor” dedi. Almanya’da son alınan önlemler kapsamında gastronomi mekânları için çift aşıların yanı sıra test zorunluluğu getirilmişti. Hatırlatıcı Booster aşısı bulunanlar ise testlerden muaf tutulmuştu.

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