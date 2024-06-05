Hızlı sınır dışı gündemde

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GEÇEN hafta cuma günü Almanya’nın Mannheim kentinde bir polisin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı, yabancı suçluların hızlı sınır dışı edilmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote (SPD) yabancı suçluların gelecekte menşe ülkelerine ve hatta güvenli ülke olmayan Afganistan ve Suriye’ye dahi sınır dışı edilmesini önerdi. Grote’nin bu önerisine CDU/CSU’nun yönettiği birçok eyaletten destek teldi. FDP Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de Bild gazetesine verdiği demeçte “Burada göze çarpan radikaller, daha önce bunun mümkün olmadığı Afganistan gibi ülkelere sınır dışı edilmeli” dedi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU) Redaktionsnetzwerk Deutschland’a yaptığı açıklamada, ‘suçluların ve tehlikeli kişilerin Suriye ve Afganistan’a geri gönderilmesi için gerekli koşulları yaratma’ çağrısında bulundu. Bunun, anayasaya uygun, temel ve insan haklarını göz önünde bulundurarak ve bireysel vakaları farklılaştırarak yapılması gerektiğini ifade eden Herrmann, federal hükümetin bu konuda diplomatik iletişim eksikliğini gerekçe gösterdiğini ancak bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.



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Almanya’da hükümetin, Afganistan’daki Taliban yönetimiyle temasta olmadığı için sınır dışı uygulamasının nasıl yapılacağı tartışılıyor. Federal İçişleri Bakanlığı’nın menşe ülkelerin sorunlu olması halinde komşu ülkelerle anlaşma yapması gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda Pakistan ile temas kurabileceği belirtildi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) de ağır suçluların Afganistan’a sınır dışı edilip edilemeyeceği konusuna mümkün olduğunca hızlı bir şekilde açıklık getirmek istediğini söyledi. Bu konuyu birkaç aydır yoğun bir şekilde incelediğini ifade eden Faeser, ancak bu uygulamanın aynı zamanda mahkeme tarafından da onaylanması gerektiğini belirtti. Almanya’nın güvenliği için potansiyel tehdit oluşturan kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini istediğini belirten Faeser, ülkenin güvenlik çıkarlarının, söz konusu kişilerin kalmalarından daha öncelikli olduğunu ifade etti.İçişleri Bakanı, menşe ülkedeki ilk durumun her zaman Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydederken, burada ‘neyin mümkün olup olmadığını’ belirlemek için çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ayrıca, daha hızlı ve daha sık sınır dışı edilmeye yönelik kapsamlı bir yasama paketinin halihazırda yürürlükte olduğuna dikkati çekti. Bu yasa ile suçluların ve tehlikeli kişilerin, özellikle de radikal yelpazeden olanların sınır dışı edilmesinin çok daha kolay hale geleceği kaydedildi.

‘CEZALERINI BURADA ÇEKSİNLER’

Yeşiller milletvekili Lamya Kaddor ise yapılan önerileri eleştirdi. Suçluların Afganistan’a sınır dışı edilmesinin mantıklı olmadığını belirten Kaddor, ARD’nin sabah programında yaptığı açıklamada, Almanya’da hüküm giymiş bir suçlunun radikal Taliban yönetiminde hiçbir cezadan korkmayacağını söylerken, “Muhtemelen orada ödüllendirilme olasılığı daha da yüksek” dedi. Ayrıca Afganistan’daki durum nedeniyle bu ülkeye sınır dışı edilmenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde şu anda mümkün olmadığına dikkati çeken Kaddor, “Afganistan’daki Taliban rejimiyle diplomatik ilişkiler kurmayı ve onlara insanları Afganistan’a geri götürmeleri için para vermeyi gerçekten istiyor muyuz? Şunu söylemeyi tercih ederim. Burada hüküm giymiş, burada suç işlemiş, ciddi şiddet suçları işlemiş insanlar da cezalarını burada çekmeli” dedi.