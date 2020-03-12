Hitler beresi 2 yıl stadyumlardan men cezası getirdi

İtalya'da Bologna-Hellas Verona maçı için Bologna'da bulunan Verona taraftarları arasında bir grup, üzerinde Nazi lideri Hitler'in çizimi bulunan bir bereyle maçın oynandığı Bologna Renato Dall'Ara Stadyumu'na girmeye çalıştı. Verona fanatikleri, 'Hitler'li bereleri nedeniyle durduruldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Hitler'in stilize edilmiş bir çiziminin yer aldığı berelere 'Terör ve organize suçlar' gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından el koyuldu. İtalyan basınındaki haberlere göre 19 Ocak'taki maç öncesi ele geçirilen berelerle ilgili olarak Bologna Emniyet Müdürlüğü, 22-50 yaşları arasındaki yedisi erkek, biri kadın sekiz Verona taraftarı iki yıl boyunca stadyumlardan men etme kararı aldı.

Men cezasıyla kalmadı

Taraftarlar hakkında ayrıca, Nazizm ve faşizm sembollerini yasaklayan yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Hellas Verona takımının taraftar grubu, geçen Kasım ayında da Brescia oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar ve grubun lideri Luca Castellini'nin ırkçı sözleriyle gündeme gelmişti. Tepkiler üzerinde Hellas Verona yönetimi, taraftar tribün lideri Luca Castellini'nin Verona Bentegodi Stadyumu'na girmesini 11 yıl yasaklamıştı. Castellini hakkında polis tarafından inceleme de başlatılmış ve geçen ay Castellini'ye beş yıl boyunca İtalya ve Avrupa'da futbol maçlarının oynandığı stadyumlara giriş yasağı da getirilmişti.