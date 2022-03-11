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Himmler’in el yazısı açık artırmayla satılacak

#Richard Winterton#Ich Soll Das Reinigüngsgerät Mitnehmen#Heinrich Hinzinger
Himmler’in el yazısı açık artırmayla satılacak

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı döneminde Hitler’in SS ordusunun komutanı Heinrich Himmler’in el yazısı notu, açık artırmayla satılacak. Açık artırma, İngiltere’deki Richard Winterton adlı müzayede salonunda gerçekleştirilecek. El yazılı notun 6 bin euro civarında satılması bekleniyor.

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Himmler’in el yazısıyla kaleme aldığı bir kağıt parçasında 34 kez Almanca olarak yazdığı ‘Ich soll das Reinigüngsgerät mitnehmen’ (Temizlik cihazını yanıma almalıyım) cümlesi yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra sahte bir kimlik hazırlayan Himmler, yakalanmadan Almanya’dan kaçmaya çalışmıştı. Ancak yine de müttefik orduları tarafından yakalandı. Himmler yakalandığında üzerinde Heinrich Hinzinger adına hazırlanmış sahte belgeler, göz bandı ve çavuş üniformasıyla ele geçirildi. İngiliz askerleri tarafından yakalanan Himmler’in kimliğini tespit etmek için el yazısıyla yukarıdaki cümle yazdırılarak, orijinal belgelerdeki kendi el yazıları kıyaslandı. Himmler, Hitler’in iktidara gelmesinden sonra ordunun yanı sıra polis teşkilatını tamamen kontrol altına alan ve kendi istihbaratını oluşturan SS’i kurmuştu. Başta muhalifler olmak üzere Yahudilere katleden politikanın uygulayıcılarından olan Himmler, 21 Mayıs 1945’de Seven yakınlarında yakalandı ve İngiliz hapishanesine konuldu. Kimliğini saklayamayacağını anlayan Himmler, yanındaki siyanürle intihar etti ve cenazesi Luneburg yakınlarında defnedildi.

Himmler’in el yazısı açık artırmayla satılacak

 

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#Richard Winterton#Ich Soll Das Reinigüngsgerät Mitnehmen#Heinrich Hinzinger

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