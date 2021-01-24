Hertha'da beklenen son!

Labbadia ve Preetz'i alınan kötü sonuçların sorumlusu olarak kabul eden yönetim, her iki ismin görevine de son verdi. Hertha Berlin son dört maçta sadece bir gol atmış ve bir puan alabilmişti. Werder Bremen maçı öncesi bir grup taraftar Olimpiyat Stadı'nın önünde toplanmış ve kötü gidişin sorumlusu olarak Preetz'i görmüştü. Yönetim de taraftarın sesini duydu, 12 yıldır sportif direktörlük yapan Preetz'in biletini kesti. DARDAİ'Yİ İSTEMEDİ

Labbadia'nın gönderilmesiyle adı Macar teknik adam Pal Dardai'nin isimi öne çıktı. Dardai, Hertha Berlin'de 2015-2019 yılları arasında görev yapmıştı. Oldukça başarılı olan Dardai'nin görevden alınmasını ve yerine uluslararası alanda isim yapmış bir teknik direktör getirilmesini Preetz yönetime dayatmıştı. Dardai'den sonra Hertha Berlin'de dört teknik direktör görev yaptı. Dördü de beklentileri karşılayamadı. Hertha bu sezon ise tam bir hayal kırıklığı yaşattı. 18 maçta sadece 17 puan toplayabildi. Hem Preetz'in hem de Labbadia'nın Hertha Berlin ile 2022 yılının haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİELEFELD DE FARK YEDİ

Ligin 18. haftasında sahasında farklı yenilen bir diğer takım Bielefeld oldu. Konuk ettiği Frankf1urt'a 5-1 yenilen Bielefeld'in de 17 puanı bulunuyor. Haftanın sürpriz galibiyetini ise kriz yaşayan Mainz aldı. Sahasında lig ikincisi RB Leipzig'i 3-2 yendi. Deplasmanda Leverkusen'i 1-0 yenen Wolfsburg, haftayı üç puanla kapatmayı bildi.

MAÇ SONUÇLARI

Gladbach 4–2 Dortmund

Augsburg 2–1 Union Berlin

Leverkusen 0–1 Wolfsburg

Mainz 3–2 RB Leipzig

Freiburg 2–1 Stuttgart

Bielefeld 1–5 Frankfurt

Hertha Berlin 1–4 W. Bremen