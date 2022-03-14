Hertha için lige geri döndü

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Son lig maçında deplasmanda Mönchengladbach’a yenilen Hertha, teknik direktör Tayfun Korkut’la yollarını ayırmıştı. Hertha yönetimden yapılan açıklamada sürpriz bir şekilde 68 yaşındaki Felix Magath’ın sezon sonuna kadar Hertha’yı çalıştıracağı belirtildi. Magath’ın ilk hedefi, ligin son sırasında yer alan takımı küme düşmekten kurtarmak. Magath, 2005 ve 2006 yıllarında Bayern Münih’le lig şampiyonluğu yaşarken, 2009’da ise Wolfsburg takımına sürpriz bir şekilde şampiyonluk kazandırmıştı. İngiltere Premier Ligi’nde Fulham’da görev alan Magath, son olarak 2017’de Çin Ligi’nde bir takımı çalıştırmıştı. Magath, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Fredi Bobic (Hertha menajer) ile çok net ve açık görüşmelerim oldu. Hepimiz mevcut spor durumunun farkındayız. Hertha Berlin’in ligde kalma hedefine ulaşmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Magath, başta futbolcular olmak üzere tüm kulübün tamamen kalan 8 maça odaklanması gerektiğini kaydetti. Felix Magath, Pal Dardai ve Tayfun Korkut’tan sonra bu sezon Hertha’nın üçüncü antrenörü oldu.