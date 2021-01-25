Hertha Berlin'in muhteşem üçlüsü iş başında

Sportif Direktör Michael Preetz ve Teknik Direktör Bruno Labbadia'nın gönderilmesinden sonra görevi Arne Friedrich, Pal Dardai ve Andreas Neuendorf üstleneceği ileri sürüldü.

Kicker dergisinin haberine göre Friedrich Sportif Direktör görevine getirilecek. Dardai teknik direktör olacak, yardımcılığını da Neuendorf yapacak. Üç isim de yıllarca Herth'da top oynadı. Taraftarların da çok sevdiği isimler.

Friedrich uzun süre takımın kaptanlığını yaptı. Friedrich'in yeni görevi pazar günü kendisine iletilmişti. Dardai ise Hertha'nın Bundesliga'da en uzun süre formasını giyen isim. Macar teknik adam 286 kez Hertha formasıyla sahaya çıktı.

Dardai ayrıca 2015 ile 2019 yılları arasında da Hertha'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Bu süre içinde oldukça da başarılı olmuştu. Macar teknik adam Hertha alt yapısında U16 takımın başında bulunuyor. Neuendorf ise U23 takımını çalıştırıyor.

Hertha yönetimi Werder Bremen karşısında alınan 4-1'lik yenilgiden sonra hem Teknik Direktör Bruno Labbadia'nın hem de Sportif Direktör Michael Preetz'in görevine son vermişti.

Hertha Berlin, 18 hafta sonunda sadece 17 puan toplamış ve ligde 14. sırada bulunuyor. Hertha bu hafta Frankfurt ile 19. hafta maçına çıkacak. Üç isim takımın başında ilk kez bu maçta sahaya çıkacak.