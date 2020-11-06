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Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Herkesi korkutan Alman gözaltında

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Herkesi korkutan Alman gözaltında
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Setur Marina’da bağlı olan bir yatın içinden havaya ateş açan Almanya uyruklu alkollü bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

EDİNİLEN bilgiye göre, Kuşadası Setur Marina içerisinde bağlı bulunan bir yat içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine marinaya giden polis ekipleri, silah seslerinin devam etmesi üzerine söz konusu yata gitti. ‘Demirbaş’ isimli yata giren polis ekipleri, elinde kuru sıkı bir silah bulunan Almanya uyruklu Bered Ulrich Neff isimli kişiyi gözaltına aldı. Yatın içinde yapılan araştırmada ise 2 adet kuru sıkı silah daha ele geçirildi. Bu arada, gözaltına alınan ve hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Bered Ulrich Neff’in yapılan kimlik sorgulamasında ise Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Neff isimli şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, ayrıca 3 adet kuru sıkı silaha da el koydu.

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