Herkese 500 Euro korona çeki verilsin!

ALMANYA’da otomobil üreticileri korona krizinden etkilenen otomobil pazarını yeniden canlandırmak için hükümetten alıcılara prim ödenmesini talep ediyorlar. Merkel çarşamba günü otomobil sanayinin temsilcileriyle bir kriz toplantısı yapacak. Telekonferans sistemiyle yapılacak toplantıda otomobil sanayinin krizden çıkış stratejileri tartışılacak. Otomotiv devi VW başta olmak üzere otomobil üreticileri benzinle çalışan modern otomobiller için de teşvik primi istiyor. İklim değişikliğine karşı Almanya’da elekrikli otomobiller için 6 bin Euro teşvik primi ödeniyor.

SENDİKA KARŞI

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di) Başkanı Frank Werneke, ZDF kanalına verdiği demeçte otomobil sanayinin teşvik primi talebine karşı çıktı. Werneke, “Kapitalizm korona şartlarında da ara vermiyor. Bazı işverenler durumu kendi çıkarlarına kullanmak istiyor” dedi. Sendika Başkanı Werneke, otomobil primi yerine herkese devletin 500 Euro korona çeki vermesini istedi ve “Herkes ne alacağına kendisi karar versin” dedi.