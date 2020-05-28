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Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Herkes bunu konuşuyor...

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Bundesliga'daki Leipzig-Hertha Berlin maçında yaşanan hata, haftaya damga vurdu.

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Corona virüs sonrası yeniden futbola dönen Almanya’da Bundesliga maçları devam ediyor.

Son olarak dün oynanan Leipzig-Hertha Berlin maçında kaleci Rune Jarstein, kayıtlara geçecek bir hata yaptı. Almanya’da gündem olan bu kaleci hatası geniş yer tuttu.

Herkes bunu konuşuyor...
Maç 1-1 berabere durumda iken Leipzig’de Patrik Schick’in yerden giden sert şutunda Hertha Berlin kalecisi Jarstein aslında topu yakaladı ve doğru hamle yaptı.
Herkes bunu konuşuyor...
Taraftarlar büyük tepki gösterdi
Ancak topun kontrolünü sağlayamayıp elinden kaçırdı ve adeta topu kendi filelerine yolladı. Bir anda bu hatayla skor 2-1 oldu. Büyük hayal kırıklığı yaşayan kaleci Jarstein, taraftarların tepkisini topladı.
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'Gördüğümüz en kötü kaleci!"
Sosyal medyada bazı Hertha taraftarları “Gördüğümüz en kötü kaleci ve en kötü hata” ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki Norveçli kaleci corona günlerinin stresinde unutulmaz hatasıyla hafızalara kazındı. Ancak Hertha Berlin 82’de Piatek’in penaltısıyla beraberliği kurtardı.
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