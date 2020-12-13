Her şey Metehan için

TELEVİZYON programcısı Tuğçe Güneş Karagöz’ün gerçekleştirdiği bağış canlı yayınına, Metehan’ın babası Tuncay Fidan, Türk toplumunun yoğun bir şekilde yaşadığı Londra’nın Enfield ilçesi Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Medi-Park Clinic Başhekimi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. İbrahim Yahli de katıldı. İbrahim Yahli, canlı yayına katılan konuklardan gelen SMA hastalığıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Programa Hülya Cengiz Özdemir ve Nazlı Kolçak da katkı sundu. Karagöz ise önümüzdeki günlerde yeni bir yardım programının daha olacağını söyledi. Canlı yayın gecesi, Lordship Lane bölgesinde bulunan Serhat Mobilya da Metehan’ın kampanyaya gelir elde edilmesi için 2 bin 550 sterlin değerinde koltuk takımı bağışladı.

SMA hastası Metehan ile babası Tuncay Filan ve Zeliha Fidan.

Yerel saatle 19.00’da başlayan bağış gecesi sabah saat 04.00’e kadar sürdü ve 55 bin sterlinlik bağış toplandı. Metehan bebek için İngiltere, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından bağış yapmak isteyenler, aşağıdaki linki tıklayarak yardımda bulunabiliyor:

https://uk.gofundme.com/f/metehan039s-sma-type-1-treatment

Metehan’ın babası Tuncay Fidan, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Medi-Park Clinic Başhekimi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. İbrahim Yahli ve programın sunucusu Tuğçe Güneş Karagöz. (soldan- sağa)

Bir mobilya şirketi Metehan bebeğe 2 bin 550 sterlin değerinde koltuk takımı bağışladı.