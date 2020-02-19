Paris St. Germain’e karşı sahaya çıkan Haaland, 69’uncu dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip takım 75’inci dakikada Neymar’ın golüyle eşitliği yakaladı. Ancak 77’inci dakikada yine sahneye çıkan Haaland durumu 2-1’e yaptı ve skoru belirledi. Galibiyetin ardından kısa bir açıklama yapan Haaland, “Benim hayatım burada çok iyi. Her saniyenin tadını çıkarıyorum” dedi. Haaland, 5 Bundesliga, 1 DFB Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere Dortmund’da 7 resmi karşılaşmaya çıktı, bunların 6’sında 11 gol attı. Sadece Leverkusen maçını boş geçti. Haaland, sezonun ilk yarısında Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıktı. Salı gecesi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 7 maçta 10 gole ulaştı.

EMRE ORTA SAHADA PARLADI

Aynı karşılaşmada 90 dakika forma giyen 26 yaşındaki Emre Can da müthiş bir performans gösterdi. Sezon başından beri orta sahada sorun yaşayan Dortmund’a derman olan Emre Can, tecrübesi ve performansıyla takım arkadaşlarından da övgü aldı. Kaleci Burki, “Emre çok tecrübeli bir futbolcu. Orta sahada parladı. Tecrübesiyle bu bölgede yaşanan sorunları giderdi. Bizim ihtiyacımız olan bir futbolcuydu. Sanırım rakip futbolcular ona karşı bire bir mücadelede fazla mutlu olmadı. Emre ile birlikte orta sahaya istikrar geldi” dedi.