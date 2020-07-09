Her kurban lösemili çocuklara can!
LÖSEV, her yıl olduğu gibi bu yılda lösemi ve çocukluk çağı kanserleri tedavisinde ihtiyaç duyulan et ve et ürünleri gibi besinlerin karşılanabilmesi için kurban kampanyası düzenledi.
LÖSEMİ ve diğer çocukluk çağı kanserleri tedavisi gören çocukların vücut direncinin oluşması ve artması için, tedavi süresince taze et ve et ürünleri, süt vb. besinlerle protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. LÖSEV, lösemili çocukların hayati önem taşıyan bu protein ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabilmesi kurban yardımı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bağışçıların Kurban Bayramı dolayısıyla yapacağı bağışlar, Türkiye genelinde vakıfa kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklara ve ailelerine ulaştırılıyor. Bu doğrultuda, LÖSEV çalışmalarını takip etmek ve kurban bağışında bulunmak için https://www.losev.org.tr/filesfordownload/2020/kurban/index.html - https://www.losev.org.tr/filesfordownload/2020/kurban/bulten/KURBAN-BULTEN_06-292020_web.pdf
web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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