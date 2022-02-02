Her gün birden fazla araç kundaklandı

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BERLİN Polisi, araç kundaklamayla ilgili 2021 istatistiklerini açıkladı. Buna göre, hemen hemen her gün birden fazla araba kundaklandı. Polisin açıkladığı verilere göre, 412 olayda toplam 426 araç doğrudan hedef alındı ve 280’i ise dolaylı olarak yandı. Araçların ya kullanılamayacak halde yandığı ya da büyük hasar gördüğü belirtildi. Polis, her 6 araçtan birinin siyasi amaçlı kundaklandığını açıkladı. En çok araba kundaklama olayı 2011 yılında meydana gelmiş ve o sene 403 araç yakılmıştı. Siyasi içerikli kundaklamaların yanı sıra araba araç yakmaların en büyük nedenlerinden birini sigara dolandırıcılığının oluşturduğu belirtildi. Araç sahiplerinin sigortadan para alabilmek için araçlarını ya kendilerinin yaktığı ya da başkalarına kundaklattığı kaydedildi. Öte yandan komşular arasında çıkan tartışmalar da araç kundaklamaların sebeplerinden birini oluşturuyor.