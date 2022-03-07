Her durumda hesap sahibi kazanıyor

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1) Kimler YUVAM hesabı açabilir?

YUVAM hesapları, yurt dışında yerleşik vatandaşlar ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketleri için açılacak. Yani, 18 yaşını doldurmuş bir Türk vatandaşı iseniz ve yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkınız varsa, Türkiye’deki adres kayıt sisteminde yerleşim yeriniz yurt dışı adresi olarak kayıtlı ise Türk vatandaşı değilseniz fakat yurt dışında yerleşik ve yeni ‘Mavi Kart’ınız varsa, sermayedarı olduğunuz, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketiniz varsa, Türk bankalarına başvurarak YUVAM hesabı açtırabilirsiniz.

2) YUVAM hesabı açtırmanın diğer şartları nelerdir?

Yalnızca yurt dışından transfer edilen dövizler karşılığında açılan döviz mevduat veya katılma hesapları YUVAM hesabına dönüştürülebilir. 1 Şubat 2022 tarihinden önce Türk bankalarında bulunan veya Türk bankalarına nakit olarak yatırılan tasarruflar için YUVAM hesabı açılmaz. YUVAM hesapları sisteme katılan yurt içindeki tüm mevduat ve katılım bankalarında açılabilir. İLAVE GETİRİ KAZANMA OLANAĞI

3) YUVAM hesabı neden avantajlıdır?

Faiz/kâr payı üzerindeki kur farkı ve ilave getiriniz Merkez Bankası garantisi altında oluyor. YUVAM hesabı açtırmak, tasarrufları kur riskine karşı koruyoru. Vade bitiminde döviz cinsinden ana para garantisinin yanı sıra ilave getiri kazanma olanağı sağlar.

4) Kur farkı nasıl hesaplanır?

Kur farkı, YUVAM hesabı açılırken Türk lirasına dönüşümün gerçekleştirildiği tarihteki dönüşüm kuru ile vade bitiminde geçerli vade sonu kuru esas alınarak hesaplanır.

5) İlave getiri nedir?

İlave getiri, hesap sahiplerinin döviz cinsinden anaparasını korumayı amaçlayan ve vade türlerine göre Merkez Bankası tarafından Türk lirası olarak ödenecek ek tutardır. İlave getiri, 3 ay vadeli hesaplar için sıfırken, 6 ayda yüzde 1’e, 12 ayda yüzde 1.5’a, 24 ayda yüzde 2’ye kadar çıkabiliyor. Üst veya alt limit olmadan istenilen tutarda istenildiği kadar kadar YUVAM hesabı açılabilir. YUVAM hesabı açmak için zaman sınırlaması bulunmuyor. İstenilen zamanda açılabilir.

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AVRUPA’DA EURO FAİZİ YÜZDE 0

6) YUVAM hesabı açtırırsam ne kazanacağım?

Vade bitim tarihine kadar beklenildiğinde, her durumda hesap sahibi, parasını dövizde tutmaktan daha fazla getiri elde etmiş olur ve isterse vade bitiminde tekrar döviz alabilir.

7) Neden YUVAM hesabı?

Vade sonunda döviz kuru daha yüksek olursa hesap sahibi döviz bazında 1 yıl vadeli hesap için en az yüzde 1.5 getiri elde eder. Vade sonunda döviz kuru daha düşük olursa hesap sahibi döviz bazında çok yüksek getiri elde eder. Hesap sahibi her durumda kazanır. Avrupa’da euro faizinin sıfıra yakın olduğunu da dikkate almak gerekiyor. ÖRNEK HESAPLAMA 1

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DÖVİZ KURUNUN VADE SONUNDA GERİLEMESİ

* Sade ve basit olsun diye vade başlangıcını 1 euro = 10 TL olarak hesaplayalım

* Geçerli faiz/kâr payı = Yüzde 14

* 10 bin euro = 100 bin TL 1 yıl vadeli YUVAM hesabı

* Vade sonu 1 Euro = 9 TL

* Vade sonu bakiye = 114 bin TL = 12 bin 666 euro

* Euro bazında getiri = Yüzde 26



ÖRNEK HESAPLAMA 2

DÖVİZ KURUNUN VADE SONUNDA AYNI KALMASI

* Vade başlangıcı 1 euro = 10 TL

* Geçerli faiz/kâr payı = Yüzde 14

* 10 bin euro = 100 bin TL 1 yıl vadeli YUVAM hesabı

* Vade sonu 1 Euro = 10 TL

* Vade sonu bakiye = 114 bin TL = 11 bin 400 euro

* Euro bazında getiri = Yüzde 14



ÖRNEK HESAPLAMA 3

DÖVİZ KURUNUN VADE SONUNDA YÜKSELMESİ

* Vade başlangıcı 1 euro = 10 TL

* Geçerli faiz/kâr payı = Yüzde 14

* 10 bin euro = 100 bin TL 1 yıl vadeli YUVAM hesabı

* Vade sonu 1 Euro = 11 TL

* Vade sonu bakiye = 114 bin TL = 10 bin 363 euro

* Euro bazında getiri = Yüzde 3.6 ÖRNEK HESAPLAMA 4

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DÖVİZ KURUNUN VADE SONUNDA YÜKSELMESİ

* Vade başlangıcı 1 euro = 10 TL

* Geçerli faiz/kâr payı = Yüzde 14

* 10 bin euro = 100 bin TL 1 yıl vadeli YUVAM hesabı

* Vade sonu 1 Euro = 11.3 TL

* Vade sonu bakiye = 114 bin TL (10 bin 88 euro) + euro bazında yüzde 1.5 ilave getiri (62 euro) = 10 bin 150 euro

* Euro bazında getiri = Yüzde 3.6

* Hesap sahibine döviz bazında anapara+ilave getiri garantisi verildiğinden bu örnekte 1 yıllık vade sonunda en az 10 bin 150 euro alması gerekiyor ve aradaki fark (62 euro karşılığı Türk Lirası) Merkez Bankası tarafından karşılanarak hesap sahibine ödeniyor.

ÖRNEK HESAPLAMA 5

DÖVİZ KURUNUN VADE SONUNDA YÜKSELMESİ

* Vade başlangıcı 1 euro = 10 TL

* Geçerli faiz/kâr payı = Yüzde 14

* 10 bin euro = 100 bin TL 1 yıl vadeli YUVAM hesabı

* Vade sonu 1 Euro = 13 TL

* Vade sonu bakiye = 114 bin TL (8 bin 769 euro) + euro bazında yüzde 1.5 ilave getiri (1381 euro) = 10 bin 150 euro