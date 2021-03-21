Her beş işletmeden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

ÖZELLİKLE otel, turizm ve gastronomi branşındaki kapanma ve iflas tehlikesinin yüzde 80 gibi ürkütücü boyutlarda olduğunu söyleyen IFO Anket Başkanı Klaus Wohlrabe, nakliyat ve lojistik sektöründe ise yüzde 17 civarında şirketin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi. Ekonomik olarak en iyi durumun başta ilaç sektörü ile otomobil üretiminde olduğu belirtilen araştırmada, perakende ile hizmet sektörünün de yüzde 30 dolaylarında ayakta kalma zorluğu yaşadığı vurgulandı.



‘KEKEME’ POLİTİKALARA SON VERİLSİN

Diğer yandan Almanya’daki pandemi kriz yönetiminin iflas ettiğini söyleyen IFO Genel Müdürü Clemens Fuest, aç kapa gibi ‘kekeme’ politikalara son verilmesini istedi. Tek alternatif olarak kapatmalı kısıtlamaların çare olmadığını söyleyen IFO Müdürü, en faydalı çözümün mümkün mertebe çok sayıda test yaptırmak olacağının altını çizdi.