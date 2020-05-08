Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ARAÇ sürücüsü kadın, itfaiyenin yoğun çabasıyla aracından çıkarılabildi ve helikopterle hastaneyle nakledildi. Frankfurt Ana Garı istikamatine doğru seyir halindeki treni kullanan makinistin acil fren yaptığı ancak kaza olmasını önleyemediği belirtildi. Federal Polis Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre tren yolcularından yaralanan olmazken şok geçiren makinist hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı, otomatik bariyerin trenin geçiş sırasında neden açık olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi. Kazanın olduğu Oeser Caddesi uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.