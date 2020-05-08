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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Frankfurt Nied’de Alman Devlet Demiryolları’na (DB) ait tren, hemzemin geçitte, yaya, bisiklet sürücüsü ve bir araca çarptı. Tren geçişini düzenleyen otomatik bariyerlerin kaza sırasında açık olduğu belirtildi. Kazada bisiklet ve araç sürücüsü ağır yaralanırken, yaya ise hayatını kaybetti.

ARAÇ sürücüsü kadın, itfaiyenin yoğun çabasıyla aracından çıkarılabildi ve helikopterle hastaneyle nakledildi. Frankfurt Ana Garı istikamatine doğru seyir halindeki treni kullanan makinistin acil fren yaptığı ancak kaza olmasını önleyemediği belirtildi. Federal Polis Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre tren yolcularından yaralanan olmazken şok geçiren makinist hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı, otomatik bariyerin trenin geçiş sırasında neden açık olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi. Kazanın olduğu Oeser Caddesi uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

 

 

 

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