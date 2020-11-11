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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Hem rehine öldü hem rehin alan

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Hem rehine öldü hem rehin alan
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Almanya’nın Bavyera eyaletinde polis, salı gecesi kocası tarafın rehin alınan kadını kurtarmak için operasyon düzenledi. Ancak operasyon başlamadan adam karısını öldürdü, operasyon sırasında da kendisi öldü.

BAVYERA polisini alarma geçiren olay tatil beldesi Tegernsee’de yaşandı. Kimliği açıklanmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi, yine görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre 25 yaşlarındaki eşini yaşadıkları evde bıçak zoruyla rehin aldı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen rehineyi serbest bırakmadı. Saatler süren ikna çabaları bir sonuç vermeyince, polis eve baskın düzenledi. Bu sırada adam da içeri giren polise bıçakla saldırmak istedi. Polis ise silahına sarıldı ve saldırganı vurdu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis evde 25 yaşındaki kadının cesedini buldu. Operasyondan önce kadının bıçakla öldürüldüğü belirtilen olayla ilgili hem savcılık hem de polis soruşturma başlattı.

Hem rehine öldü hem rehin alan

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